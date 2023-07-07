Cezaevindeki Ümit Saral'ın yönettiği suç örgütüne operasyon: 12 gözaltı

İstanbul'da cezaevindeki Ümit Saral'ın yönettiği organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 07.07.2023 - 12:48
Cezaevindeki Ümit Saral'ın yönettiği suç örgütüne operasyon: 12 gözaltı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütleri üyelerinin tespit edilerek yakalaması için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar neticesinde liderliğini cezaevindeki Ümit Saral'ın yaptığı, yöneticiliğini ise T.Ç.'nin yaptığı ve 'yağma' , 'tehdit' , 'yağma amaçlı tehdit' , 'kişiyi hürriyetten yoksun kılma' ve 'kasten yaralama' suçlarına karıştıkları belirlenen suç örgütü üyelerine operasyon düzenlendi.

6 ayrı eyleme katıldıkları tespit edilen şüphelilerden 4'ünün cezaevinde oldukları belirlendi. Ekipler çete üyesi 12 şüpheliyi ise yakalayarak gözaltına aldı.

üphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği, 30 adet fişek ele geçirildi.


Sarallar Ümit Saral gözaltı

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