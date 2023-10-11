Silah zoruyla senet imzalatan şüphelilere operasyon: 4 gözaltı!
Karşıyaka'da silah zoruyla senet imzalattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Diğer iki şüpheli ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü ekipleri, Karşıyaka ilçesinde bir kişiye silah zoruyla senet imzalatıldığı bilgisi sonrası harekete geçti.
Görgü tanıkları ifadeleri ile güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından tespit edilen 4 şüpheliye yönelik önceki gün eşzamanlı operasyon düzenlendi.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI!
Operasyonda şüphelilerin tamamı gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, işyeri ve üzerlerindeki aramalarda 52 boş senet, 1 pompalı tüfek, 100 fişek ve delil niteliği taşıyan çok sayıda belge ele geçirildi.
Polisteki işlemlerinin ardından dün akşam adliyeye sevk edilen şüphelilerden Kürşat Çakan ile Anılcan Oto tutuklanırken, F.A. ile O.Ü. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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