Silahını kemerine takmak isterken cinsel organını vurdu!
Şanlıurfa’da, ruhsatsız tabancasını ön kemerine takmaya çalışan Mustafa M.nin silahı ateş aldı, mermi cinsel organına isabet etti.
Şanlıurfa’nın Veysel Karani Mahallesi’nde iddiaya göre Mustafa M., taşıdığı ruhsatsız tabancayı kemerine takmaya çalışırken, parmağı kazayla tetiğe dokundu. Tabancanın ateş alması üzerine Mustafa M., kanlar içerisinde yere yığıldı.
Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri Mustafa M.’nin cinsel organından yaralandığını belirledi. Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Mustafa M.’nin tedavisine başlandı.
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