Silahla ateş açmışlardı: Polisleri yaralayan şüpheliler tutuklandı

24 Ekim 2022 Pazartesi, 12:39

Divanlı Mahallesi'nde, geçen cuma günü E.G.'nin 8 bin 270 lira ile telefonunu gasbedip, alıkoydukları öne sürülen şüphelileri yakalamak için polisler eve gitti. Ekipler zili çalıp polis olduklarını belirterek kapıyı açmalarını istedi.

POLİSLERE ATEŞ ETTİ

Kapıyı açan şüphelilerden A.E. polislere ateş etti. Polislerin karşılık vermesiyle çıkan çatışmada şüphelilerden M.E.İ. olay yerinde hayatını kaybederken, 3 polis de yaralandı. Şüphelilerden A.H. gözaltına alınırken, A.E. ile R.H isimli kadın kaçtı.

SORGUDA İTİRAF ETTİ

Yaralı polisler ise ambulanslarla hastaneye götürüldü. Ertuğrulgazi Mahallesi'nde yakalanan ve vatandaşın linç etmek istediği A.E ile R.H., Emniyet'e götürüldü. Üzerinden olayda kullandığı tabanca da ele geçirilen A.E., sorgusunda suçunu itiraf etti.

Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E., A.H. ve R.H. kasten öldürmeye teşebbüs, suçluyu kayırma ve yağma suçlarından tutuklanarak cezaevine konuldu.

Olayda yaralanan 3 polisin de sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.