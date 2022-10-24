Silahla ateş açmışlardı: Polisleri yaralayan şüpheliler tutuklandı
Kahramanmaraş'ta 3 polisin yaralandığı, 1 kişinin ölü ele geçirildiği olayda yakalanan 1'i kadın 3 şüpheli, kasten öldürmeye teşebbüs, suçluyu kayırma ve yağma suçlarından tutuklandı.
Divanlı Mahallesi'nde, geçen cuma günü E.G.'nin 8 bin 270 lira ile telefonunu gasbedip, alıkoydukları öne sürülen şüphelileri yakalamak için polisler eve gitti. Ekipler zili çalıp polis olduklarını belirterek kapıyı açmalarını istedi.
POLİSLERE ATEŞ ETTİ
Kapıyı açan şüphelilerden A.E. polislere ateş etti. Polislerin karşılık vermesiyle çıkan çatışmada şüphelilerden M.E.İ. olay yerinde hayatını kaybederken, 3 polis de yaralandı. Şüphelilerden A.H. gözaltına alınırken, A.E. ile R.H isimli kadın kaçtı.
SORGUDA İTİRAF ETTİ
Yaralı polisler ise ambulanslarla hastaneye götürüldü. Ertuğrulgazi Mahallesi'nde yakalanan ve vatandaşın linç etmek istediği A.E ile R.H., Emniyet'e götürüldü. Üzerinden olayda kullandığı tabanca da ele geçirilen A.E., sorgusunda suçunu itiraf etti.
Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E., A.H. ve R.H. kasten öldürmeye teşebbüs, suçluyu kayırma ve yağma suçlarından tutuklanarak cezaevine konuldu.
Olayda yaralanan 3 polisin de sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Video Haberler
- 90'lık gelin ile 77'lik damat nikah masasında
- Bulgurların lezzetin buradan geliyor
- Görenlerin ilgi odağı oldu
- Elma büyüklüğündeki cevizler şaşırtıyor
- 58 yıldır altından ayrılmadığı çınar ağacına adı verildi
- Tropikal Meyve Festivali yarışmalarla devam etti
- Ölüme davetiye çıkardı
- Diyarbakır’da uçuşlara sis engeli
- Mücadeleci bir baroya ihtiyaç var
- 'Öğrenilmiş çaresizliği aşacağız'
En Çok Okunan Haberler
-
- Selahattin Demirtaş'tan sert yanıt
- Urfa'ya Nebati operasyonu
- Adana Demirspor yara aldı!
- Destek istedi; umduğunu bulamadı
- Seçim öncesi referandum tuzağı
- Anketlerde 'Cumhur'a soğuk duş
- Eşi yaşamını yitiren kadınlara konut yardımı
- Barış Pehlivan'dan sert yanıt
- İstanbul Barosu'na ilk kadın başkan
- 'Türk ailesi parçalanıyor'