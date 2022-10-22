Özel harekat polisinin öldürdüğü eşi ve kayınpederi toprağa verildi
Ankara'da, özel harekat polisi Serkan Eke'nin (45) öldürdüğü eşi Eda Eke ve kayınpederi Yakup Ortaburun, Elmadağ ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.
Elmadağ girişinde Serkan Eke, boşanma davası açan 2 çocuğunun annesi eşi Eda Eke ve eşinin babası Yakup Ortaburun'un otomobilinin önünü kesti. Aralarında çıkan tartışma büyüyünce Serkan Eke, tabancayla boşanma aşamasındaki eşi Eda Eke ve kayınpederi Yakup Ortaburun'u ateş ederek öldürüp, ardından da intihar etti.
Bir firmada güvenlik görevlisi olarak çalışan Eda Eke'nin, şiddet nedeniyle boşanma davası açtığı, uzaklaştırma kararı aldırdığı polis memuru eşi Serkan Eke'nin, sürekli kendisini ölümle tehdit ettiği öğrenildi.
Tehditler nedeniyle Eda Eke'yi babası Yakup Otaburun'un işe götürüp getirdiği, dünkü olayda da iş yerinden otomobille Ortaburun'un evine doğru gittikleri belirtildi.
CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ
Eda Eke ve babası Yakup Ortaburun için bugün öğle namazından ardından Gümüşhane Camii'nde cenaze namazı kılındı. Baba ve kızı namazın ardından Elmadağ Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.
Serkan Eke ise ikindi namazının ardından aynı mezarlıkta toprağa verilecek.
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