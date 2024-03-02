Silahla paylaşım yapan 2 çocuk gözaltına alındı

Sosyal medya hesabından silah ile çekilmiş fotoğraf ve görüntülerini yayınlayan 15 ve 16 yaşında iki çocuk, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 02.03.2024 - 12:04
Silahla paylaşım yapan 2 çocuk gözaltına alındı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, sosyal medya platformları üzerinden paylaşımı yapılan görüntülerde “genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” suçunu işleyen şüpheli şahısların yakalanmasın yönelik yapılan çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede sosyal medya hesabından silahla paylaşım yapan bir şahıs hakkında inceleme başlatıldı. Yapılan çalışmalarda, fotoğraf ve görüntülerin Büyükçekmece Muratçeşme Mahallesi'nde ikamet eden M.A.A.(15) isimli yaşı küçük şahsa ait olduğu belirlenmesi üzerine adrese operasyon yapıldı.

Gözaltına alınan şahısla yapılan görüşmelerde, silahların arkadaşının babası olan M.İ. isimli şahsa ait olduğu öğrenildi. polis ekipleri, M.İ. isimli şahsı 2 adet ruhsatlı silah ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan çalışmalarda ayrıca bir otomobilde havaya ateş açan ve görüntülerini sosyal medyada paylaşan A.A.(16) isimli şahıs da kurusıkı tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Konu ile ilgili yakalanan M.A.A. isimli yaşı küçük şahıs hakkında “6136 SKM” suçundan adli işlem başlatılırken, M.İ. isimli şahıs hakkında ise bilgi alındıktan sonra şahıs adli makamlarca serbest bırakıldı. Ruhsatlı silahlar gerekli incelemelerin yapılabilmesi amacıyla el konulurken A.A.(16) isimli yaşı küçük şahıs hakkında ise “genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” ve “6136 SKM” suçlarından adli işlem başlatıldı.


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