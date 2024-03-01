Karaman’da adliye girişinde silahlı saldırı: 1 yaralı

Karaman Adliye Sarayı girişinde silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi bacağından yaralandı. Saldırıyı erken fark eden adliye noktasında görevli polis memurlarının zamanında müdahalesi olası bir cinayeti önledi.

İHA
Yayınlanma: 01.03.2024 - 18:10
Karaman’da adliye girişinde silahlı saldırı: 1 yaralı
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Hamidiye Mahallesi’nde bulunan Karaman Adliye Sarayı giriş kapısının önünde, saat 16.45 sıralarında, aralarında eskiye dayalı husumet bulunduğu ileri sürülen M.G. ile C.V. adliye giriş kapısının önünde karşılaştı.

Bu sırada C.V., belinden çıkardığı silahla M.G.’ye ateş etti. Silahtan çıkan kurşun M.G.’nin bacağını sıyırırken, olaya hemen adliye noktasında görevli polis memurları müdahale etti.

Polislerin müdahalesiyle olası bir cinayetin önüne geçilirken, saldırgan C.V. yakalanarak gözaltına alındı. Yaralı M.G. ise çağrılan ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis noktasında gözaltına alınan C.V. ise polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü. Olay yeri inceleme ekibi de olayın yaşandığı adliye giriş kapısı önünde boş kovan çalışması yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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