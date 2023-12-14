Silahla vurulan da var, saldırıya uğrayan da... İşte TBMM'de hayatını kaybedenler!

Yayınlanma: 14.12.2023 - 17:28

Güncelleme: 14.12.2023 - 19:00

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez Meclis kürsüsünde AKP iktidarının İsrail politikasını eleştirdiği konuşmasının ardından kalp krizi geçirerek yere düştü. TBMM Genel Kurulunda fenalaştıktan sonra hastanede tedavi altına alınan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti.

TBMM'DE ÖLDÜLER!

Hasan Bitmez'in ölümü TBMM'de hayatını kaybeden milletvekillerini hatırlattı. TBMM çatısı altında ilk ölüm 9 Şubat 1925 tarihinde gerçekleşti. İkinci Büyük Millet Meclisi'ne Ardahan Milletvekili olarak katılan Halit Paşa, Milletvekili Ali Çetinkaya ile bir arbede sırasında patlayan bir silahla vuruldu. Paşayı kimin vurduğu kesin olarak anlaşılamadı. Paşa, yaralı halde 5 gün Millet Meclisi'nde tutuldu, hastaneye kaldırılmadı. Durumu giderek kötüleşen paşa, 14 Şubat'ta öldü. Öte yandan, Ankara Savcılığı, Halit Paşa’yı Ali Çetinkaya’nın vurduğu kanaatine vardı; bir nefs-i müdafaa halinde olduğunu kabul ederek bu olaydan dolayı kovuşturma yapılmaması kararı verdi.

MECLİS'TE TABANCAYLA ÖLDÜRÜLDÜ

Siirt Milletvekilli Mehmet Abdurrezak Ceylan 29 Mart 1989'da milletvekilleri ANAP'lı İdris Arıkan ile DYP'den seçilip sonrasında bağımsız olan Zeki Çeliker arasında çıkan yerel seçim tartışmasına müdahale ettiği esnada, İdris Arıkan'ın 7.65'lik Browning tabancasından çıkan kurşunun Ceylan'a isabet etmesiyle hayatını kaybetti.

Şanlıurfa Milletvekilli Mehmet Fevzi Şıhanlıoğlu 30 Ocak 2001 tarihinde meclis içtüzük görüşmeleri sırasında yaşanan arbede kalp krizi geçirdi ve kaldırıldığı hastanede öldü.

TOKAT, TEKME, KAN

TBMM tarihte pek çok kez kavgalar ile gündeme geldi. Arbede, kavga ve tartışmaların eksik olmadığı TBMM'de kimi zaman yaralanan vekiller oldu.

2014 yılında TBMM Genel Kurulu'nda yoklama sonrası AK Parti'li ve MHP'li iki milletvekili arasında yumruklu kavga çıktı. Mescide gitmek için Genel Kurul'dan kapıya yönelen AKP Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, laf atılması üzerine MHP’li Ali Uzunırmak’ın üzerine yürüdü.

İki vekil arasında yumruklu kavga yaşandı. Diğer vekillerin de karışması üzerine kavga büyüdü. AK Parti'li Şahin'in burnu kanadı.Bu kavga yatışmaya başladığı sırada yeni bir kavga patlak verdi.

2015 yılında TBMM Genel Kurulu'nda kapalı oturumda, milletvekilleri arasında çıkan tartışmada 5 milletvekili yaralandı. CHP milletvekilleri Musa Çam, Aykut Erdoğdu ve Mahmut Tanal ile HDP milletvekilleri Sabahat Tuncel ile Ertuğrul Kürkçü yaralandı.

2016 yılında dokunulmazlıkların görüşüldüğü TBMM Meclis Anayasa Komisyonu'nda AKP ve HDP'li milletvekilleri arasında kavga çıktı. Kavgada bazı vekiller yaralandı. HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken'in ise kolu çıktı.

2017 yılında TBMM Genel Kurulu'nda anayasa değişikliği teklifi görüşülürken vekiller arasında kavgfa çıktı. Ankara Milletvekili Fatih Şahin'in burnunun kırıldı.

2017 yılında Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka kendini kürsüye kelepçeledi. AKP'li kadın milletvekilleri Nazlıaka’nın kelepçesini çözmek için müdahalede bulundu. Kürsünün etrafında toplanan bazı kadın milletvekilleri arasında arbede yaşandı. Arbede sırasında CHP’li Şafak Pavey yere düşerken kol protezi yerinden çıktı. O dönemde TBMM Başkanvekili olarak görev yapan HDP’li Pervin Buldan da aldığı darbeler nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

2022 yılında Bütçe görüşmelerinin 2'nci gününde Meclis Genel Kurulu'nda AKP ve İYİ Partili vekiller arasında yumruklu kavga çıktı. AKP'li Zafer Işık'ın yumruk atması sonucu kafasında açılma meydana gelen İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, yoğun bakıma kaldırıldı.