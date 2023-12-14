Son Dakika: Meclis'te bayılmıştı: Hasan Bitmez hayatını kaybetti!

Yayınlanma: 14.12.2023 - 12:52

Güncelleme: 14.12.2023 - 12:59

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca TBMM Genel Kurulunda fenalaştıktan sonra tedavi altına alınan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in kaldığı hastanenin önünde açıklamalarda bulundu.

Koca "Bitmez'in genel durumu dün geceden itibaren bozulmaya başlamıştı. Bugün yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayacak 11.50 gibi vefat etti. Kendisine Allah'ta rahmet, yakınların baş sağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.