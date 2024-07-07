Silahla yaralandı, öldüresiye dövüldü: Şüphelilerden fazla ceza aldı!

Yayınlanma: 07.07.2024 - 12:17

Güncelleme: 07.07.2024 - 12:17

Olay, 20 Mayıs 2023 tarihinde Hafik ilçesine bağlı Çınarlı köyünde meydana geldi. İstanbul'da yaşayan Mesut Özer ile Ruşen Yıldız ve İsmail Akın, tatil için ayrı araçlarla Çınarlı'ya geldi. Ruşen Yıldız ve İsmail Akın, patates tarlalarının kiralanması nedeniyle aralarında bir süredir husumet bulunan Mesut Özer'i gece saatlerinde telefonla arayarak konuşmak için çağırdı.

Bir süre konuşan taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Ruşen Yıldız, iddiaya göre Mesut Özer'e kafa attı. İkili arasında yaşanan kavga sırasında ise Yıldız'ın yanında bulunan İsmail Akın, montunun sağ cebine sakladığı tabancayı çıkararak, Mesut Özer'in sırtına 2 el ateş etti.

Yere düşen Özer'i, İsmail Akın ile Ruşen Yıldız uzun süre darbetti. Şüpheliler daha sonra araçla kaçtı. Yaşanan o anlar ise köydeki güvenlik kamerasına yansıdı. Köylülerin yardımıyla Mesut Özer, ağır yaralı olarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Burada 1 hafta yoğun bakımda tedavi altına alınan Özer, hayati tehlikeyi atlattıktan sonra taburcu edildi.

Olaydan sonra kaçan şüpheliler, 4 Ağustos'ta teslim oldu ve çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Şüpheliler için 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan Sivas Adliyesi 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Şüphelilerin, 12 Ağustos'ta avukatları aracılığıyla yaptıkları başvuru sonrası tahliyelerine karar verildi. Savcılığın itirazıyla yeniden tutuklanan Yıldız ve Akın, 3'üncü kez hakim karşısına çıktı. Ruşen Yıldız ile İsmail Akın, evlerinin önünde tabancayla ateş açılması ve küfür sonrasında olayın gerçekleştiğini belirterek, haksız tahrik gerekçesi ile tutuksuz yargılanma talep etti. Mahkeme tarafından suç vasfının değişme ihtimali ve haksız tahrik gerekçesi ile Ruşen Yıldız ve İsmail Akın, 2'nci kez tahliye kararıyla serbest bırakıldı.

‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan yargılanan İsmail Akın ve Ruşen Yıldız uygulanan indirimlerle 2,5 yıl hapis cezasına çarptırılırken, ‘Silahla tehdit ve mala zarar verme’ suçlarından yargılanan Mesut Özer'e ise 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası verildi.

“BANA ONLARDAN FAZLA CEZA VERDİLER”

Kendisini vuranlardan daha çok ceza aldığını söyleyen ve adalet istediğini belirten Mesut Özer, "Ruşen Yıldız beni telefonla arayarak çağırdı. Benimle bir süre konuştuktan sonra darbetmeye başladı. Daha sonra da yanındaki tetikçiye beni vurdurttu. Ben 1 hafta yoğun bakımda yaşam mücadelesi geçirdim, 80 santim bağırsağım alındı. Sırtımdan ameliyat oldum ve kalçamda da platin var. Bunlar ise 3 ay firar gezip, ifade bile vermediler. Buna rağmen iddianame düzenlendi. İddianame usulsüzce düzenlendi. Yalancı şahitlerin ifadeleriyle düzenlenmiş bir iddianame oldu. Beni darbedip sırtımdan vurdular. Ben bir hafta yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdim. Vurulduğum halde onlara benden daha az ceza verildi. Bana onlardan daha fazla ceza verdiler. Adaletin tecelli etmesini istiyorum" dedi.

“BİZ KENDİMİZİ SAVUNDUK”

Olay gününü anlatan Ruşen Yıldız, "Sivas'a ailelerimizi ziyarete gelmiştik. Bahçede annem, yengem, amcam, amcamın oğlu ve İsmail olacak şekilde oturuyorduk. Oturduğumuz sırada bir anda hakaret ve tehdit içeren sözlerle birlikte silah sesi duyup baktığımda Mesut ve Eyüp'ü gördüm. Ateş edenin kimin olduğunu görmedim. Ses tonunu tanıdığım için Mesut'u aradım. Neden evin önünde ateş ettiğini sordum ve 'Bu köyün parasını size yedirmeyeceğim, ben yiyeceğim, hepinizi öldüreceğim' diyerek tehdit etti. Daha sonrada köy meydanın da karşılaştık. Burada da Mesut yine hakaret ve tehditlerine devam etti. Bende darbetmeye başladım. Bu sırada ben tabancamı eve bırakmıştım, İsmail'in de bıraktığını sanıyordum. Mesut'u darbettiğimiz sırada İsmail tabancasını çıkarıp, 2 el ateş ettiğini söyledi. Biz kendimizi savunduk. Böyle olsun istemezdik" diye konuştu.

İsmail Akın ise "Öldürme kastım olsaydı eylemime ve ateş etmeye devam ederdim. Silahı eve bıraktığım haliyle teslim ettik. Silaha olaydan sonra mermi ekleme ya da çıkarma da yapmadım" ifadelerini kullandı.

GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANDI

Davanın gerekçeli kararı açıklandı. Kararda Ruşen Yıldız ve İsmail Akın tabanca kullanarak hayati tehlike oluşacak şekilde yaralamaya neden oldukları için 6 yıl hapis cezasına çaptırıldığı, sanıkların eylemlerini, diğer sanık Mesut Özer’den kaynaklanan ve haksız tahrik oluşturan davranışın etkisi altında gerçekleştirdikleri anlaşıldığından haksız tahrike konu eylemin sanıklarda meydana getirdiği hiddet de dikkate alınarak cezalarının TCK'nın 29'uncu maddesi uyarınca takdiren 1/2 oranında indirilerek 3'er yıl hapis cezası ile ayrı ayrı cezalandırılmalarına, katılan sanıklara verilen cezaların gelecekleri üzerindeki olası etkileri ile duruşmada gözlemlenen olumlu halleri dikkate alınarak TCK'nın 62/1'inci maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında indirilerek 2,5 yıl hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verildiği belirtildi. Mesut Özer ile ilgili ise 'Silahla birden fazla kişiyi tehdit, mala zarar verme’ ve bunu zincirleme olarak yaptığı suçunu işlediği gerekçesiyle 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çaptırıldığı kaydedildi.