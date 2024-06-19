Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Can Raun saldırıya uğradı: 'Öldüresiye dövüldüm' diyerek ağladı!

Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Can Raun saldırıya uğradığını açıkladı. Raun “öldüresiye dövüldüm” ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.06.2024 - 09:40
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Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Can Raun saldırıya uğradığını açıkladı. Yaptığı canlı yayında gözyaşlarına boğulan Raun saldırıyı erkek arkadaşıyla birlikte sosyal medyada "Öldüresiye dövüldüm" diyerek bildirdi. 

"Dakikalarca saldırıya uğradık, hastaneye kaldırılıyorum" diyen Raun’un açıklamaları sosyal medyada gündem oldu. 


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