Silahlı çatışmanın ortasında kaldı: Tekerlekli sandalyeli esnaf öldü

Yayınlanma: 30.01.2025 - 00:20

Güncelleme: 30.01.2025 - 00:20

Olay, saat 21.00 sırlarında Nene Hatun Mahallesi İbni Sina Caddesi’nde meydana geldi. Cadde üzerine karşılaşan iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle her iki grup birbirlerine tabancayla ateş etti.

Kurşunlar G.K. ile S.İ. ve çatışmanın ortasında kalan, yaşamını tekerlekli sandalyeye bağlı sürdüren Metin Hacıoğlu’na isabet etti. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

OLAYLA BİR İLGİSİNİN OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından G.K. ile S.İ. ve Metin Hacıoğlu, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen, olayla alakası olmamasına rağmen kurşun isabet eden Metin Hacıoğlu kurtarılmadı.

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışmada 20 adet boş kovan kovan, muşta ve keser ele geçirilirken, 4 katlı apartmanın 2’inci katındaki camına da kurşunların isabet ettiği belirlendi. İki grubun öğle saatlerinde de Nene Hatun Mahallesi’nde tartıştıkları, yaşamını yitiren Metin Hacıoğlu’nun ise cadde üzerinde tütün dükkanı işlettiği öğrenildi.

Polis, olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.