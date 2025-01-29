İzmir'de inşaattaki ısıtma kazanının patlaması sonucu 1 işçi öldü, 10 işçi yaralandı
İzmir'in Aliağa ilçesinde bir inşaatta ısıtma kazanının patlaması sonucu 1 işçi öldü, 10 işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İzmir Örnekkent Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta çalışan işçilerin kaldığı koğuşların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle ısıtma kazanı patladı.
Patlama sonucu 11 işçi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Aliağa Devlet Hastanesi ile Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen işçilerden 1'i müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer işçilerin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
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