Silahlı kavgayı ayırmak isteyen müzisyen hayatını kaybetti

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesindeki bir gazinoda iki grup arasında çıkan silahlı kavgayı ayırmak isteyen müzisyen, kendisine isabet eden kurşunla hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 04.07.2024 - 17:16
Silahlı kavgayı ayırmak isteyen müzisyen hayatını kaybetti
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Olay, sabah saatlerinde merkez Yenişehir ilçesindeki bir gazinoda çıktı. Gazinoda müzisyenlik yapan Sedat Eraslan, iddiaya göre, iki grup arasında çıkan bir tartışmayı yatıştırmak istedi. Tartışan şahıslardan birinin ateşlediği silahtan çıkan kurşunla Eraslan ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eraslan, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastaneye kaldırıldı. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen Eraslan hayatını kaybetti.

Eraslan’ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından defnedildi.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.


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