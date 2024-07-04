Kırıkkale'de feci kaza: Bir polis memuru hayatını kaybetti

Kırıkkale’de kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada ağır yaralanan polis memuru kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 1’i polis, 2 kişinin de hastanede tedavisi sürüyor.

İHA
Yayınlanma: 04.07.2024 - 14:25
Kırıkkale'de feci kaza: Bir polis memuru hayatını kaybetti
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Kaza, sabah saatlerinde Kırıkkale-Konya kara yolu üzerindeki Hacılar Beldesi yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, S.Ö. idaresindeki 39 BA 184 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

1 POLİS MEMURU HAYATINI KAYBETTİ

Meydana gelen trafik kazasında sürücü S.Ö. (27) ile yolculardan H.C.U. (27) ve Muhammed Şirin Yazıcı (30) yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi’nde polis memuru olarak görev yaptığı öğrenilen Muhammed Şirin Yazıcı, Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yüksek İhtisas Hastanesi’nde tedavi altına alınan sürücü ile polis memuru H.C.U.’nun tedavisi sürüyor.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.


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