Silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Reşit Kibar, defnedildi

Yayınlanma: 04.09.2024 - 15:22

Güncelleme: 04.09.2024 - 15:22

Artvin'in Hopa ilçesine bağlı Çifteköprü Köyü'nde yapılması planlanan mesire alanı projesine karşı çıkan ve ormana giren kepçeleri durdurmaya çalışırken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Reşit Kibar'ın cenazesi, Borçka'da toprağa verildi.

Hopa'da dün ağaç kesimini engellemek isterken şirket çalışanı Muhammet Ustabaş tarafından öldürülen Reşit Kibar'ın cenazesi Hopa Merkez Camii'nde kılınan namazının ardından Çifteköprü Köyü'nde defnedildi. Cenaze törenine Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, Hopa Belediye Baskani Utku Cihan, Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu, CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcileri, ailesi ve sevenleri katıldı.

Cenaze töreninden önce Hopa Meydanında vatandaşlar bir araya gelerek Kibar'ın öldürülmesine tepki gösterdi. Halkevleri Doğu Karadeniz Bölge Temsilcisi Kamil Ustabaş, yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Yaşam alanlarınızı savunmazsanız bedel ödersiniz. Reşit Kibar, şimdiden sonra yolumuza ışık olacak. Cankurtaran'ı, Artvin'i, madenle donatılmaya çalışılan bütün alanları kurtarmak için mücadeleye var mısınız? Yoksa Reşit'in gözü açık gider. Biz burada Reşit'i yıldızlara yolcu ediyoruz. Emin olun ki her mücadelemizde, her direnişimizde Reşit yanımızda olacak. Reşit'in başını öne eğmeyeceğiz. Bu memlekette tek bir ağaç kestirmeycağiz. Bu doğa alanlarının maden adı altında talan ettirmeyeceğiz. Biz şimdi çok daha cesuruz. Reşit Kibar'ın cesurluğunu yüklendik. Maden için doğamızı katletmeye gelenler şimdiden sonra daha çok düşünsün. Biz yanı başımıza Reşit'i alarak mücadele edeceğiz."

"REŞİT AĞABEYİMİZ BÖYLE BİR BEDELİ HAKETMEDİ''

Dursun Ali Koyuncu da şu ifadelere yer verdi:

"Acımız çok büyük, çok öfkeliyiz. En yiğidimizi, en güzel insanımızı kaybettik. Herkesin derdine koşardı, herkesin düğününde emek sarfederdi. Her zaman en önümüzdeydi. Bu mücadele boyunca bir gün geri adım atmadı. Biz dün Cankurtaran'a çıktığımızda yabancılarla karşılaşacağımızı zannettik. Onları oradan kovacaktık. Biz bilemedik ki kapı komşularımız ihanet içindeymiş. Biz doğamızı korumak istedik, böyle bir bedel ödemek istemedik. Reşit ağabeyimiz böyle bir bedeli haketmedi. Biz bu katilin ismini daha önce Valiliğe verdik ama hiçbir işlem yapılmadı. Reşit ağabeyimizin mücadelesi mücadelemizdir, ailesi ailemizdir, çocukları çocuklarımızdır. Biz bugünleri geçireceğiz ama yaşadığımız acıyı asla unutmayacağız."

Reşit Kibar'ın köylüsü Cavit Altunkaya, "Gelmeyin. Taş ocağı istemiyoruz, maden istemiyoruz. Bu burada kalmayacak. Reşit bizim için ölümsüzdür" dedi.