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Silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti: Sosyal medya fenomeni Onur Karael defnedildi!

Silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti: Sosyal medya fenomeni Onur Karael defnedildi!

15.07.2025 15:28:00
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ANKA
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Silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti: Sosyal medya fenomeni Onur Karael defnedildi!

Van’da dün gece meydana gelen silahlı saldırıda yaşamını yitiren sosyal medya fenomeni Onur Karael, memleketi Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde defnedildi.

İpekyolu ilçesinde Kale Yolu üzerinde üç kızıyla birlikte, aracıyla seyir halinde olan Onur Karael, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı. 

Sosyal medyada Arda Edeoğlu adıyla bilinen Karael, olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan üç kızı ise, çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuklar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Otopsi işlemlerinin ardından Onur Karael’in cenazesi, Yüksekova’ya getirildi. Cenaze, Esenyurt TOKİ Mezarlığı’nda düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Saldırıda yaralanan çocuklardan Amara Karael’in hayati tehlikesinin sürdüğü, sol kolundan ve kalçasından yaralanan Ecenaz ile Melesa Karael’in ise tedavilerine devam edildiği öğrenildi. 

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