Silahlı saldırının ardından çaylarını yudumlamaya devam ettiler

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 16:28

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 17:42

İstanbul Sarıyer Pınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda cadde üzerinde çay içen 3 kişiye, yoldan geçen motosikletin yolcu koltuğunda oturan bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Bu sırada bir bina önünde sohbet eden 2 arkadaş saldırıyı fark etmeden konuşmaya devam ederken, motosikletlileri son anda fark eden 3'üncü kişi isabet almamak için eğildi.

Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı saldırı sonrasında motosikletliler olay yerinden kaçtı.

Saldırıya uğrayan kişiler, ateş açıldığı sırada bardakları dahi bırakmazken, saldırı sonrası çaylarını yudumlamaya devam ettiler. O anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.