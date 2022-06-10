'Silahlı saldırıya uğradım' diyen film yapımcısı, kendi aracını kurşunlamış
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kamyonetiyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradığını ileri süren film yapımcısı Sertuğ A.'nın (49), aracını kendisinin kurşunladığı belirlendi. Gözaltına alınan Sertuğ A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Göltürkbükü Jandarma Komutanlığı'na 30 Mayıs saat 12.15 sıralarında, Sertuğ A. tarafından Torba'dan Gölköy istikametinde giderken kamyonetine 3 el ateş edilerek silahlı saldırı gerçekleştirildiği ihbarında bulundu. Bölgeye JASAT ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı incelemeda aracın sağ arka kapı sac üzerinde yaklaşık 5-6 santimetre ebatlarında bir mermi giriş ve çıkış izi tespit edilirken, olay yerine yaklaşık 500 metre mesafede orman yolu üzerinde 3 adet 9 mm boş kovan bulundu. Ekipler, Sertuğ A.'nın elinden swap örneği alınmasına karar verdi. Ancak Sertuğ A., kabul etmedi.
KOVANLAR İNCELENDİ
Jandarma ekipleri Sertuğ A.'nın tedirgin davranışlarından şüphelenip, soruşturmayı derinleştirdi. Sertuğ A.'nın olayın yaşandığı gün Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne müracaat ederek adına kayıtlı 3 bulundurma ruhsatlı tabanca olduğunu ve can güvenliği gerekçesiyle taşıma ruhsat talebinde bulunduğu belirtildi. Bu kapsamda ekipler Sertuğ A.'ya ait 3 tabanca ve bölgede bulunan 3 boş kovanı incelenmesi için 7 Haziran'da Söke Jandarma Kriminal Laboratuvarı'na gönderdi. Yapılan incelemede 3 boş kovanın Sertuğ A.'ya ait tabancadan atıldığı tespit edildi. Harekete geçen ekipler Sertuğ A.'yı suç uydurduğu gerekçesiyle gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Sertuğ A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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