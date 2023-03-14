Silahlı saldırıya uğrayıp çay içmeye devam ettiler
Sarıyer'de cadde üzerinde çay içen 3 kişiye motosikletli kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, saldırıya uğrayan kişiler olay sonrası çaylarını yudumlamaya devam etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Sarıyer'deki olay, dün saat 19.00 sıralarında Pınar Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde çay içen 3 kişiye yoldan geçen motosikletliler tarafından ateş açıldı.
Şahıslardan biri mermiden eğilerek sıyrıldı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, motosikletliler olay yerinden kaçtı. Saldırıya uğrayan kişiler ise çaylarını yudumlamaya devam etti.
Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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