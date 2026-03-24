Şile Orman Müdürlüğü, Atatürk Ormanı’nın yanındaki alanın satışında sakınca görmedi: Ağaçla kaplı ama orman değilmiş!

CHP İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, İstanbul Şile’de Atatürk Ormanı’na bitişik konumda bulunan ve yaklaşık 20 bin 800 metrekare büyüklüğünde olan Hazine arazisinin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından satışa çıkarıldığına dikkat çekti.

Tapu kayıtlarında “tarla” vasfında görünmekle birlikte bu alanın fiilen ağaçlarla kaplı olduğu ve 1997 yılında 2B uygulaması kapsamımnda orman sınırları dışına çıkarıldığına işaret eden Rızvanoğlu, “Orman ekosistemi ile fiilen bütünleşmiş olan bu alanın satışa konu edilmesi, olası imar değişiklikleri ile birlikte bölgedeki yapılaşma baskısını artırarak hem söz konusu alan hem de bitişiğindeki orman alanları açısından yeni çevresel riskler doğurabilecektir” dedi.

CHP’li Rızvanoğlu, Bakan Şimşek’e, Atatürk Ormanı’na bitişik konumda bulunan Hazine arazisinin satışa çıkarılmasına ilişkin kararın hangi gerekçelerle alındığı, bu karar alınmadan önce alanın ekolojik etkileri konusunda bir değerlendirme yapılıp yapılmadığı, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın görüşünün alınıp alınmadığı başta olmak üzere çok sayıda soru yöneltti.

ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN İZİN!

Şimşek’in yanıtında, 28.12.2016 tarihli Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Maliye Hazinesi adına kayıtlı İstanbul Şile Balibey Mahallesi’ndeki 20 bin 800,00 m² yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmaza ilişkin Şile Belediye Başkanlığı’nca onaylanan 1/1.000 ölçekli uygulama imar planında söz konusu parselin “turizm konut alanı” olarak planlı olduğu belirtildi.

Yanıtta, imar durum belgesine göre, söz konusu taşınmazın mevcut durumu ile özelleştirilmesinde sakınca olup olmadığına ilişkin Şile Orman İşletme Müdürlüğü ile yazışma yapıldığı kaydedildi. Bu yazışmalarda, Şile Orman İşletme Müdürlüğü, “taşınmazın tamamının kesinleşmiş orman tahdit sınırları dışında, orman sayılmayan alanda kaldığını” Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na bildirdi. Yanıta göre, bu bildirim sonrasında da taşınmaz “tüm teknik ve hukuki dayanakları ile” satışa çıkarıldı. Taşınmazın özelleştirilmesine ilişkin ihale ilanının da 4 Şubat 2026’da yayınlandığı bildirildi.