Şile'de denizde kaybolan Deniz Baran Çiçek'in cesedine ulaşıldı
İstanbul Şile’de denize boğulan 2 arkadaştan Deniz Baran Çiçek'in de cesedine ulaşıldı. Aramalar sonucunda denizde kaybolan Beytullah Can Arslan'ın da cansız bedenine ulaşılmıştı.
Şile, İmrenli Plajı’nda 2 Eylül Cuma günü saat 07.30 sıralarında Beytullah Can Arslan (24) ile Deniz Baran Çiçek (22) denize girdi. Bir süre sonra 2 arkadaş gözden kayboldu.
ARKADAŞI DA KURTARILAMAMIŞTI
İhbar üzerine olay yerine Jandarma ekipleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler ile İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma (İSAK) ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler, suda bir süre arama yaptı. Aramalar sonucunda, denizde kaybolan Beytullah Can Arslan’a ulaştı. Kıyıya çıkarılan Arslan, ambulansla Şile Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Arslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
CESEDİNE ULAŞILDI
Deniz Baran Çiçek'in de bugün cansız bedenine ulaşıldı. Çiçek'in cansız bedeni Şile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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