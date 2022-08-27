Tartıştığı kişilerin numarasını vermeyen arkadaşını dizinden vurdu

Antalya'da H.T. (37), husumetli olduğu kişilerin telefon numarasını istediği arkadaşı Şükrü B.'yi (44), 'Bilmiyorum' cevabına alınca tabancayla diz kapağından vurdu.

DHA
27 Ağustos 2022 Cumartesi, 11:42
Tartıştığı kişilerin numarasını vermeyen arkadaşını dizinden vurdu
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Olay, saat 09.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 815'inci Sokak'taki 4 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. H.T., motosikletiyle, husumetli olduğu kişilerin cep telefonu bilgilerini istemek için arkadaşı Şükrü B.'nin evine gitti.

Şükrü B., bu kişileri tanımadığını, dolayısıyla da cep telefonlarını bilmediğini söyleyince tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.T., yanındaki tabancasını çıkarıp Şükrü B.'yi eşi ve çocuklarının gözü önünde diz kapağından vurup, geldiği motosikletle kaçtı.

Tabanca seslerini duyan mahalleli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şükrü B., sağlık ekibi tarafından hastaneye götürüldü.
Polis, kaçan H.T.'yi yakalamak için çalışma başlattı.


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