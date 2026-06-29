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Silifke Belediyesi'nde yeni dönem: Tutuklanan CHP'li Mustafa Turgut'un yerine Oğuzhan Kökten seçildi

Silifke Belediyesi'nde yeni dönem: Tutuklanan CHP'li Mustafa Turgut'un yerine Oğuzhan Kökten seçildi

29.06.2026 16:57:00
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İHA
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Silifke Belediyesi'nde yeni dönem: Tutuklanan CHP'li Mustafa Turgut'un yerine Oğuzhan Kökten seçildi

Mersin'in Silifke ilçesinde, yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un yerine geçecek isim belli oldu. Belediye Meclisinde yapılan ve üç tur süren oylama sonucunda, CHP'li meclis üyesi Oğuzhan Kökten Silifke Belediye Başkanvekilliğine seçildi.
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Mersin'in Silifke ilçesinde hareketli saatler yaşandı. Tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un yerine vekalet edecek ismi belirlemek üzere Silifke Belediye Meclisi olağanüstü gündemle bir araya geldi. 

Toplantıda, yeni başkanvekilini seçmek için iki farklı adayın ismi öne çıktı. CHP Grubu, meclis üyelerinden Oğuzhan Kökten'i aday gösterirken; Cumhur İttifakı ise tercihini MHP'li üye Mehmet Özel'den yana kullandı.

29 meclis üyesinin katılımıyla gerçekleşen seçim süreci oldukça çekişmeli geçti.

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ÜÇÜNCÜ TURDA DÜĞÜM ÇÖZÜLDÜ

Seçimlerin ilk turunda CHP'li aday Kökten 19 oy alırken, MHP'li Özel 10 oyda kaldı. İkinci turda da oyların dağılımı değişmedi ve aynı tablo ortaya çıktı (19'a 10).  Üçte iki çoğunluğun sağlanamaması üzerine geçilen üçüncü ve son tur oylamada ise sonuçlar kesinleşti.

Bu turda Oğuzhan Kökten 18 oy alırken, Mehmet Özel 10 oy aldı; 1 oy ise geçersiz sayıldı. Bu sonuçla birlikte gerekli çoğunluğu sağlayan CHP'li Oğuzhan Kökten, Silifke Belediye Başkanvekili sıfatını kazandı.  Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından bir teşekkür konuşması yapan Kökten, meclis üyelerine desteklerinden ötürü minnettar olduğunu belirterek, "Emanete sahip çıkacağım" mesajını verdi.

Kritik meclis toplantısını, bazı milletvekilleri ve parti yöneticilerinin de yakından takip ettiği öğrenildi. 

NE OLMUŞTU?

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı, belediye bünyesindeki ihaleler, doğrudan teminler, organizasyon harcamaları ve araç kiralama gibi birçok alanda usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine kapsamlı bir soruşturma başlatmıştı. 

19 Haziran 2026 tarihinde düzenlenen operasyonla, aralarında Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un da bulunduğu 20 kişi gözaltına alınmıştı. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Belediye Başkanı Mustafa Turgut, yardımcıları Ezgi Erdağ Demirtaş ve Şerife Yörükçü, Özel Kalem Müdürü Ersin Servi ve Silifke Belediyespor Kulübü Başkanı Sait Oğuz dahil 8 kişi 22 Haziran'da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Başkan Turgut'un tutuklanması nedeniyle görevden uzaklaştırılması, mecliste yeni bir başkanvekili seçimi yapılmasını zorunlu kılmıştı. 

İlgili Konular: #Seçim #Mersin #Silifke

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