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Son Dakika... İçişleri Bakanlığı duyurdu: Silifke ve Adalar belediye başkanları görevden uzaklaştırıldı

Son Dakika... İçişleri Bakanlığı duyurdu: Silifke ve Adalar belediye başkanları görevden uzaklaştırıldı

23.06.2026 20:17:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Son Dakika... İçişleri Bakanlığı duyurdu: Silifke ve Adalar belediye başkanları görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, CHP'li Adalar ve Silifke belediye başkanlarının görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. İstanbul Valiliği, Adalar Belediyesi'nde yapılacak seçimin tarihini duyurdu.
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İçişleri Bakanlığı, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 

"Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan AKPOLAT, hakkında “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Rüşvet Almak” suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hâkimliğinin 23.06.2026 tarihli ve 2026/711 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine;

Silifke Belediye Başkanı Mustafa TURGUT ise hakkında “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Rüşvet Almak” suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında, Silifke Cumhuriyet Başsavcılığının 22.06.2026 tarihli ve 2026/2236 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine;

Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca, geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevlerinden uzaklaştırılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ADALAR'DA SEÇİM TARİHİ AÇIKLANDI

İstanbul Valiliği, Adalar Belediyesi'nde yapılacak seçimin tarihini duyurdu.

Buna göre başkan vekilliği seçimi, 27 Haziran Cumartesi günü yapılacak. Belediye Meclisi, seçim için saat 10.00'da toplanacak.

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