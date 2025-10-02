Silifke'deki orman yangınına ilişkin 4'ü tutuklu 7 sanık hakim karşısında

İlçeye bağlı Balandız ve Kırtıl mahalleleri çevresindeki ormanda 13 Ağustos'ta çıkan yangın 16 Ağustos'ta kontrol altına alındı. Silifke Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, bölgede su borusu döşemesi sırasında kaynak yaptıkları ve yangının çıkmasına sebebiyet verdikleri gerekçesiyle yüklenici firmanın sahipleri Şivan K. ve Refik G. ile firma personelleri Muhammed Ali A. ve Hakan B. tutuklandı, şirket çalışanlarından Bayram S. ve Murat Hakan U. ile hafriyat işletmesi sahibi Kerim Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Başsavcılık tarafından 4'ü tutuklu 7 sanık hakkında ‘taksirle orman yangınına neden olma’ suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Silifke 1’inci Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sanıklar Silifke 1’inci Asliye Ceza Mahkemesinde ilk kez hakim karşısına çıktı. Su borusu için kaynak yaparken yangına neden oldukları gerekçesiyle tutuklanan Şivan K. ile Refik G., firma personelleri Muhammed Ali A. ve Hakan B. ile tutuksuz olarak yargılanan firma çalışanları Bayram S. ve Murat Hakan U. ile hafriyat işletmesi sahibi Kerim Ç. duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen sanıklar, yangının çıktığı bölgede yürüttükleri çalışmalara ilişkin beyanlarda bulundu.

BÖLGEDE KEŞİF YAPILACAK

Avukatları da dinleyen mahkeme hakimi, yangın yerinde keşif yapılmasına ve sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.