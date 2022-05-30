Silifke'de öğrenci servisi ile TIR çarpıştı: 2’si ağır durumda 11 kişi yaralı

Mersin’in Silifke ilçesinde öğrenci servisi ile TIR'ın çarpışması sonucu 2’si ağır 11 kişi yaralandı.

İHA
30 Mayıs 2022 Pazartesi, 09:32
Silifke'de öğrenci servisi ile TIR çarpıştı: 2’si ağır durumda 11 kişi yaralı
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Mersin’in Silifke ilçesine bağlı Işıklı Mahallesi D-400 karayolu üzerinde sabah saatlerinde Durali Kaya’nın kullandığı okul servisi ile Doğan Abukan idaresindeki TIR'ın çarpışması sonucu 9’u öğrenci 11 kişi yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine ambulanslar sevk edildi. Kaza nedeniyle Bölge Trafik ve Jandarma ekipleri D-400 karayolunun Antalya istikametini geçici olarak trafiğe kapatıp tali yoldan ulaşımı sağladı.

Yaralılar Silifke Devlet Hastanesi ve bir özel hastanede tedavi altına alınırken, yaralılardan bir öğrenci ile servis şoförünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.


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