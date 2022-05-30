Silifke'de öğrenci servisi ile TIR çarpıştı: 2’si ağır durumda 11 kişi yaralı

30 Mayıs 2022 Pazartesi, 09:32

Mersin’in Silifke ilçesine bağlı Işıklı Mahallesi D-400 karayolu üzerinde sabah saatlerinde Durali Kaya’nın kullandığı okul servisi ile Doğan Abukan idaresindeki TIR'ın çarpışması sonucu 9’u öğrenci 11 kişi yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine ambulanslar sevk edildi. Kaza nedeniyle Bölge Trafik ve Jandarma ekipleri D-400 karayolunun Antalya istikametini geçici olarak trafiğe kapatıp tali yoldan ulaşımı sağladı.

Yaralılar Silifke Devlet Hastanesi ve bir özel hastanede tedavi altına alınırken, yaralılardan bir öğrenci ile servis şoförünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.



