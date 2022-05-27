Munzur Üniversitesi'nde TÜGVA'yı protesto eden öğrencilere polis müdahale etti: 5 öğrenci gözaltına alındı
Tunceli’deki Munzur Üniversitesi'nde, bir grup öğrencinin Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) üniversitelerde Genç Ofis ve Gençlik Merkezi açmasını protesto etmesiyle dün başlayan gerginlik bugün de sürdü. Dünkü olayların ardından bugün yeniden kampüste toplanan öğrencilere polis müdahale etti. Olaylar sırasında 5 öğrenci gözaltına alındı.
Munzur Üniversitesi'nde bir grup öğrenci, Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) üniversitelerde Genç Ofis ve Gençlik Merkezi açmasını protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenlemişti.
Dünkü olaylar sırasında çok sayıda öğrenci gözaltına alınmıştı.
Öğrenciler, bugün de kampüste toplanarak tepkilerini sürdürdü. Polis, kampüste halay çektikleri sırada öğrencilerden dağılmalarını istedi. Dağılmayan öğrencilere müdahale eden polis 5 öğrenciyi gözaltına aldı.
Tunceli Baro Başkanı Kenan Çetin, gözaltına alınan öğrencilerin durumunu öğrenmek üzere emniyete gittiğini ve öğrencilerin ifadeleri alınmadan serbest bırakılmalarını istediğini söyledi.
Video Haberler
- Şoke eden görüntü: Kucağında bebek taşıdı
- 4 kişinin yaralandığı 'fırıncı' kavgasında 5 gözaltı
- Erdoğan: Belgelerin yansıtılmasını istedi
- Emniyet'te canlı bomba olayında ayrıntılar belli oldu
- Selfie çekmek isterken canından oluyordu
- Heyelanda toprağın içinden tarih çıktı
- CHP’nin kampı başladı: 248 belediye başkanı Van’da
- Ayşenur Arslan'dan ROK'a 'hapis' yanıtı
- Saadet Partisi’nden Nebati videosu: 'Biz gülmüyoruz'
- Emniyet'te canlı bomba olayında ayrıntılar belli oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Ülkenin tapusu Katarlılara
- Eski erkek arkadaşı tarafından katledildi
- Kim öldürülecekti?
- Beylikdüzü'nde silahlı banka soygunu
- AKP'nin 'döviz' planı ortaya çıktı
- Kılıçdaroğlu SADAT'ı neden bastı? Cumhuriyet açıklıyor
- Sigara ve alkole vergi zammı!
- SADAT'tan 'sandık' tehdidi
- Kıyılar artık Emine Erdoğan'dan sorulacak
- 'Konut fiyatları tepetaklak olabilir'