Silivri Belediyesi 360 dekarlık arazide buğday ekimi başlattı: İhtiyaç sahiplerine ulaştırılacak

Yayınlanma: 10.11.2024 - 19:06

Güncelleme: 10.11.2024 - 19:06

Silivri Belediyesi, tarımsal üretimi desteklemek ve ilçede dayanışmayı güçlendirmek amacıyla Alipaşa Mahallesi’nde bulunan 360 dekarlık arazisinde buğday ekimi gerçekleştirdi. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun traktörle ilk tohumları attığı proje kapsamında, ekimden elde edilecek buğdayın una dönüştürülerek ihtiyaç sahibi yurttaşlara ulaştırılması planlanıyor.

2024-2025 üretim sezonunun ilk buğday ekimini Alipaşa’da gerçekleştiren Silivri Belediyesi, bölgedeki tarımsal üretimi artırmayı ve ilçede sürdürülebilir tarımı teşvik etmeyi hedefliyor. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, ilk ekimi traktöre binerek başlattı ve projeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başkan Balcıoğlu, “2024-2025 üretim sezonunda toplam 1600 dekarlık arazimize buğday ekimi yapacağız. Bugün, bu büyük projenin ilk adımını Alipaşa’da bulunan 360 dekar arazimize buğday ekerek atıyoruz. Çiftçilerimizin yanındayız, onların destekçisiyiz” dedi.

“ÜRETEN VE GÜÇLENEN BİR SİLİVRİ AMAÇLIYORUZ”

Elde edilecek ürünlerin ihtiyaç sahiplerine ulaşacağına dikkat çeken Başkan Balcıoğlu, projenin Silivri’de kendi kaynaklarıyla güçlenen bir yapı oluşturma hedefi taşıdığını belirtti. Başkan Balcıoğlu, “Bu projeyle, üreten ve kendi kaynaklarını verimli şekilde kullanarak güçlenen bir Silivri oluşturmayı hedefliyoruz. İlçemizin ihtiyaçlarını yerel üretimle karşılayarak, dayanışma içinde, kendi kendine yeten bir toplum yapısını teşvik etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.