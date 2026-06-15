Silivri Belediyesi’ne operasyon... Sağlık kontrolünden geçirildiler: Bora Balcıoğlu'ndan açıklama geldi!

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında; Silivri Belediyesi'ne 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, örgüte üye olma', 'rüşvet alma-verme', 'irtikâp', 'nüfuz ticareti', 'görevi kötüye kullanma', 'ihaleye fesat karıştırma', 'edimin ifasına fesat karıştırma', 'imar kirliliğine neden olma' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' iddialarıyla soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, eylemlerin örgütlü yapı içerisinde işlendiği, örgütün kurucusu ve yöneticisi konumunda bulunduğu iddia edilen Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ile birlikte hareket ettiği belirtilen kişiler hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma kapsamında 12 Haziran Cuma günü düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Yavuz, CHP Silivri Belediyesi Meclis Üyesi Aykut Batur, Özel Kalem Müdürü Aşkın K. İbrahim K., Mustafa D., Serdar T., Yalçın T., Adem K., Ayla C., Yavuz D., Nihat N. S., Murat T., Gökhan T., Naci A., ve Adem T. gözaltına alındı.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİLER

Şüpheliler sabah saatlerinde güvenlik önlemleri altında Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi.

CHP'li belediyelere yönelik son operasyon Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında cuma sabahı gerçekleşmişti. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu dahil 17 isim gözaltına alınmıştı. Daha sonra gözaltına alınan bir isimle birlikte gözaltı sayısı 18'e çıkmıştı.

Balcıoğlu ve 17 ismin sabah saatlerinde sağlık kontrolünün ardından Silivri Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor.

Sevk öncesi bir açıklama yapan Balcıoğlu, "İyiyim, sağlığım ve moralim yerinde. Hiç kimse merak etmesin; alnım açık, başım dik. 15 Haziran Pazartesi günü saat 08.30’da Silivri Adliyesi’nde olacağım. Bu süreç yalnızca şahsımla ilgili değil; Silivri’nin iradesine, vicdanına ve birlikte kurduğumuz güzel geleceğe sahip çıkma meselesidir" dedi.

Balcıoğlu'nun açıklaması şöyle:

"ALNIM AÇIK, BAŞIM DİK"

"Değerli hemşehrilerim, İyiyim, sağlığım ve moralim yerinde. Hiç kimse merak etmesin; alnım açık, başım dik. 15 Haziran Pazartesi günü saat 08.30’da Silivri Adliyesi’nde olacağım. Bu süreç yalnızca şahsımla ilgili değil; Silivri’nin iradesine, vicdanına ve birlikte kurduğumuz güzel geleceğe sahip çıkma meselesidir. Tüm hemşehrilerimi sağduyuyla, birlik içinde ve demokrasiye yakışır bir duruşla Silivri Adliyesi önüne davet ediyorum."