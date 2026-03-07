Silivri’de İBB davası öncesi eylem yasağı: Cezaevi çevresinde 1 kilometrelik alanda açıklama, pankart ve çekimlere izin yok!

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun pazartesi günü görülecek İBB Davası'ndan önce Silivri'de bulunan Marmara Ceza İnfaz Kurumu civarında eylem yasağı getirildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararları haricinde Silivri Kaymakamlığı, Marmara Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesi ve civarında eylem ve faaliyetler 01 Mart – 31 Mart 2026 tarihleri arasında yasaklandı.

Gazeteci Mustafa Kadir Mercan'ın duyurduğuna göre "Cezaevi kampüsü tel örgü sınırından itibaren 1 kilometre yarıçaplı alanda; toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması ve röportaj, kamera ve cep telefonu ile çekim, döviz-pankart açma, slogan atma, çadır kurma ve stant açma, sembollü kıyafetlerle duruşma alanına gelme" gibi eylemler yasaklandı.

Bölgede trafik kontrollerinin yapılacağı ve dronla kayıt alınacağı da duyuruldu.