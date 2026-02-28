Silivri'de inşa edilen duruşma salonu… İBB davasının ilk duruşmasına yetişmeyeceği iddia edildi

İstanbul Silivri’deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde yapımı süren büyük duruşma salonunun görüntüleri TGRT Haber tarafından yayımlandı. Yaklaşık 3 bin 240 metrekarelik alana sahip olacak salonun tamamlandığında Türkiye’nin en büyük duruşma salonu olacağı ifade edildi.

Haberde, 2 bin 295 kişi kapasiteli olarak planlanan salonda hâkimler, savcılar, avukatlar ve basın için ayrı bölümlerin yer alacağı, sanıkların ise dışarıdan görülmeden nakledilmesi için özel bir tünel sistemi kurulacağı bilgisi paylaşıldı.

Yaklaşık beş aydır sürdüğü belirtilen inşaatın mayıs ayında tamamlanmasının hedeflendiği, bu nedenle Ekrem İmamoğlu’nun da yargılandığı ve 9 Mart’ta başlayacak İBB davasının ilk duruşmasına yetişmeyeceği öne sürüldü. Salonun tamamlanmasının ardından organize suç örgütü davalarının burada görülmesinin planlandığı aktarıldı.

ÖZEL 'GÖK KUBBEYİ TEPENİZE YIKARIZ' DEMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçen hafta yaptığı konuşmada Silivri'de devam eden yeni mahkeme salonu inşaatı sebebiyle İBB duruşmalarının ertelenme ihtimaline dikkat çekmiş, "9 Mart'ta o yargılama başlayacak. Senin beceriksizliğin yüzünden kimse ilave 3 ay yatmayacak. O gök kubbeyi tepenize yıkarız" demişti.