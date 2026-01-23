Silivri'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı!

İstanbul Silivri'de Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı mevkiinde otomobil ve otobüs çarpıştı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, acil sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.

Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Olaya ilişkin duyuru yapan İstanbul Valiliği "23.01.2026 Cuma günü saat 15.30 sıralarında Silivri İlçesi KMO Kınalı gişeleri Ankara istikametinde; aynı istikamette seyir eden otobüsün gişeye girmeye çalışan otomobile arkadan çarpması sonucu trafik kazası meydana gelmiştir. Kazada otomobilde bulunan 3 yolcudan 2’si olay yerinde hayatını kaybetmiştir. Olayda yaralanan bir yolcu ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır" dedi.