Silivri'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı!

İstanbul Silivri'de Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı mevkiinde otomobil ve otobüs çarpıştı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye, acil sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.
Ekiplerin çalışmaları sürüyor.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Olaya ilişkin duyuru yapan İstanbul Valiliği "23.01.2026 Cuma günü saat 15.30 sıralarında Silivri İlçesi KMO Kınalı gişeleri Ankara istikametinde; aynı istikamette seyir eden otobüsün gişeye girmeye çalışan otomobile arkadan çarpması sonucu trafik kazası meydana gelmiştir. Kazada otomobilde bulunan 3 yolcudan 2’si olay yerinde hayatını kaybetmiştir. Olayda yaralanan bir yolcu ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır" dedi.