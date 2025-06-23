Silivri'de risk oluşturan yapılar yıkılıyor

Silivri Belediyesi, olası depremlere karşı ilçeyi daha dirençli hale getirmek amacıyla kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda, uzun yıllardır vergi dairesi personeline hizmet veren ve kullanım ömrünü tamamlamış olan lojman binasının yıkımı belediye ekipleri tarafından güvenli bir şekilde gerçekleştirildi.

“AMACIMIZ SAĞLAM VE YAŞANABİLİR ALANLAR OLUŞTURMAK"

Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, kontrollü yıkımın ardından yaptığı açıklamada, “Silivri’yi depreme karşı dirençli bir kent haline getirme kararlılığımızla çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bu kapsamda, eski vergi dairesi lojman binasının yıkımını güvenli bir şekilde gerçekleştirdik. Amacımız, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlayacak modern, sağlam ve yaşanabilir alanlar oluşturmak” ifadelerini kullandı.

Özellikle 1999 öncesi inşa edilen yapılarda risk gören tüm yurttaşlara çağrıda bulunan Balcıoğlu, “Belediyemize başvurun. Zemin etüdünden proje desteğine kadar her aşamada yanınızda olalım. Rabbim ülkemizi, şehrimizi ve güzel Silivri’mizi her türlü afetten korusun” dedi.



