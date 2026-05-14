Silivri'de tutuklu bulunuyordu: Özkan Yalım Tekirdağ'daki cezaevine nakledildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uşak Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'rüşvet' soruşturması kapsamında Özkan Yalım, 30 Mart’ta tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından Uşak Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özkan Yalım, etkin pişmanlıktan yararlandı.

Silivri'de Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Yalım, dün akşam saatlerinde Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi.

NE OLMUŞTU?

27 Mart'ta gözaltına alınan Özkan Yalım, sekiz kişiyle birlikte 'rüşvet', 'irtikap' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı, Yalım'ı belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırmıştı.

30 Mart’ta tutuklanan Yalım, emniyet ve savcılık beyanında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebini iletmiş ve bu kapsamda ifade vermişti.

Öte yandan CHP Parti Sözcüsü Zeynel Emre, tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın Merkez Disiplin Kurulu’nca, oy birliğiyle partiden ihracına karar verildiğini açıklamıştı.