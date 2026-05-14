Silivri'de tutuklu bulunuyordu: Özkan Yalım Tekirdağ'daki cezaevine nakledildi

14.05.2026 13:23:00
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ‘rüşvet' soruşturması kapsamında tutuklanıp, Uşak Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özkan Yalım, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uşak Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'rüşvet' soruşturması kapsamında Özkan Yalım, 30 Mart’ta tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından Uşak Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özkan Yalım, etkin pişmanlıktan yararlandı.

Silivri'de Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Yalım, dün akşam saatlerinde Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi. 

NE OLMUŞTU?

27 Mart'ta gözaltına alınan Özkan Yalım, sekiz kişiyle birlikte 'rüşvet', 'irtikap' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı, Yalım'ı belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırmıştı. 

30 Mart’ta tutuklanan Yalım, emniyet ve savcılık beyanında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebini iletmiş ve bu kapsamda ifade vermişti.

Öte yandan CHP Parti Sözcüsü Zeynel Emre, tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın Merkez Disiplin Kurulu’nca, oy birliğiyle partiden ihracına karar verildiğini açıklamıştı.

Avukat Gamze Pamuk ve CHP'li Gizem Özcan'dan Özkan Yalım'ın iddialarına sert tepki: Konu yargıya taşınıyor CHP Parti Meclisi'nin eski üyesi Avukat Gamze Pamuk, adının Özkan Yalım'ın "etkin pişmanlık" ifadelerinde geçmesine sert sözlerle yanıt verdi. Yalım için "Kendi rezilliğini örtmek için şimdi de benim adımı kullanmaya çalışıyor" diyen Pamuk, gereken hukuki adımları atacağını belirtti. CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan da konu hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.
CHP'den Özkan Yalım’ın ‘oy karşılığı işe alım’ iddialarına yalanlama: 'Tamamen gerçek dışı ve açık bir iftira’ CHP, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın "etkin pişmanlık" kapsamında verdiği ifadede yer aldığı öne sürülen kurultay iddialarını yalanladı. Açıklamada, "Ortada ne iddia edildiği gibi bir işe alım ilişkisi ne de oy karşılığı bir menfaat bulunmaktadır." denildi.
CHP Gaziantep İl Başkanı Vakkas Açar'dan Özkan Yalım'ın iddialarına yanıt CHP Gaziantep İl Başkanı Vakkas Açar, tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın ek ifadesinde Gaziantep delegelerine ilişkin yer alan iddiaları “yalan ve iftira” olarak nitelendirdi. Açar, “Bizler açık ve net konuşuyoruz; resmi kayıtlar incelensin, SGK dökümleri araştırılsın, telefon kayıtlarına bakılsın. İddia sahiplerinin söyledikleriyle gerçeklerin örtüşmediği ortaya çıkacaktır” ifadelerini kullandı.