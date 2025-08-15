Cumhuriyet Gazetesi Logo
Silivri'de yangın: İşyerine sıçradı!

15.08.2025 17:39:00
Silivri'de otluk alanda çıkarak rüzgarın etkisiyle iş yerinin deposuna sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Gümüşyaka Mahallesi'ndeki otluk alanda çıktı.

Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, kısa sürede yayılarak yapı malzemeleri satan bir işyerinin deposuna sıçradı.

 İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken işyerinin deposundan bulunan malzemeler kullanılmaz hale geldi.

Bir villanın dış cephesinin de zarar gördüğü yangının çıkış nedenine belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

İlgili Konular: #Yangın #silivri