Silivri’deki duruşma salonu inşaatında son durum! '3 ay ertelenecek' iddiası güçleniyor

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, 12 Aralık’ta düzenlediği tensip zaptında, İçerisinde İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 105’i tutuklu 402 sanığın yargılanacağı İBB Davasının 9 Mart’ta Silivri’de görüleceğini belirtti.

İNŞAAT ARALIK AYINDA BAŞLADI

Silivri’deki yoğun yargılama trafiği öncesi, mevcut mahkeme salonlarının kapasitesinin yetersiz kalması nedeniyle Aralık ayında TOKİ tarafından yaklaşık 11 bin metrekare kapalı alanlı kompleks inşasına başlanıldı.

DURUŞMAYA 10 GÜN KALA İNŞAAT HALA DEVAM EDİYOR

Ancak bugün (27 Şubat) itibarıyla duruşmanın başlamasına 10 gün kalmasına karşın yeni duruşma salonu inşaatı tamamlanabilmiş değil. Yapının henüz dış cephe inşaatı dahi tamamlanmamış durumda.

“HAZİRAN’A ERTELENEBİLİR” İDDİASI

Cumhuriyet’in ulaştığı kulis bilgisine göre; duruşmanın ilk günü olan 9 Mart’ta sadece yoklama alınması ve ardından Mayıs sonu - Haziran başına ertelenmesi ihtimali gündemde.

Yeni duruşma tarihinin, salon inşaatının biteceği tarihe göre verilebileceği iddia ediliyor.