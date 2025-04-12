Silivri önünde adalet nöbeti: ‘Savunmasında bu kadar kararlı meydan okuyan pek az kişi vardır’

Yayınlanma: 12.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 12.04.2025 - 04:00

Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı Silivri Cezaevi’ne destek için giden CHP’liler yerleşke önünde açıklama yaptı.

- CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın: Çağlayan Adliyesi’nde 44 ağır ceza mahkemesi içinden Akın Gürlek’i tehdit ettiği iddiasıyla açılan dava Akın Gürlek’in yıllarca mahkeme başkanlığı yaptığı 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne tesadüfen düşüveriyor. Akın Gürlek’le üç ayrı mahkemede birlikte mahkeme üyeliği yapmış kişi şu anda mahkeme başkanlığı yapıyor.

- CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan: Kendisi cezaevinde tutuklu ve savunma yaparken tutuklu olan gençleri düşünen bir belediye başkanı. Ben avukatım, çok uzun yıllardır çok ceza yargılaması çok savunma gördüm. Ama bu kadar güçlü bir savunma bu kadar kararlı meydan okuyan bir savunma pek az kişi yapmıştır. Oradaki tüm izleyicileri basını ve avukatları hatta mahkeme heyetini bile yaptığı savunmayla duygusal olarak etkilediğini düşünüyorum.

‘SİLİVRİ TOPLAMA KAMPI'

- CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik: Silivri bir toplama kampı. İçeride kalan öğrencilerimizi ve tüm siyasi tutsakları içeriden alana kadar mücadeleyi sürdüreceğiz ve erken seçim sandığını milletin önüne getireceğiz.

UTANCINIZIN GÖSTERGESİ

Öte yandan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, dün Ankara’da Meclis basın kapısı önünde yaptığı açıklamada, “Bugün Silivri’de utanç verici görüntüleri tekrar gördük. Balyoz, Kumpas, Yassıada, Zincirbozan’daki görüntüleri bize tekrar hatırlattı” dedi. İmamoğlu’nun duruşmasından ortaya çıkan fotoğrafıyla ilgili Başarır, “Tarihe not düşülsün: Bu fotoğraf, utancınızın, suçluluğunuzun göstergesi; millet iradesini yargılamaya kalkışmanın fotoğrafıdır” ifadesini kullandı.

Aynı fotoğrafı paylaşan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, “tüm gençlerimiz ve onların cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istediği Ekrem İmamoğlu serbest bırakılana kadar, milletin iradesine yargı eliyle yapılan siyasi darbenin ellerini çekene kadar durmayacağız” derken CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, “Bu adaletsizliği hiç unutmayacağız” ifadesini kullandı.