Silivri'ye yürüyen CHP'li gençler, Ankara'ya ulaştı: Özgür Özel'in eşlik etmesi bekleniyor

CHP’li belediyelere yönelik düzenlenen operasyonlara tepki olarak 9 Ağustos günü Adana’dan yola çıkan dokuz CHP’li gencin Silivri’ye yürüyüşü devam ediyor.

Yürüyüşün 20’nci gününde Ankara Gölbaşı’ndan yürüyüşlerine devam eden gençlerden CHP Seyhan İlçe Gençlik Kolu Başkan Yardımcısı Ensari Atlı, tüm siyasi tutsaklara özgürlük talebiyle başlattıkları yürüyüşe ilişkin şunları söyledi:

“'Özgürlük Yürüyüşümüzün' bugün 20’nci günü. 20 gün önce Adana’dan yola çıktık. Bugün Ankara’dayız, şehir merkezine ulaştık. Mücadelemize devam ediyoruz. Bütün siyasi tutsaklar serbest kalıncaya kadar, özgürleşinceye kadar mücadelemiz devam edecek.”

Özgürlük Yürüyüşü'nün 22’nci günü olan 30 Ağustos Cumartesi günü, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in dokuz gence eşlik etmesi bekleniyor.