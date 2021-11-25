Silivri'de 25 yaşındaki engelli memur ortadan kayboldu

25 Kasım 2021 Perşembe, 17:33

Silivri'deki evinden dün saat 17.00 sıralarında çıkan ve yüzde 40 zihinsel ve bedensel engelli olduğu öğrenilen 25 yaşındaki Bircan Öden'den haber alınamıyor.

Yakınlarının kayıp başvurusu üzerine Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kadını bulmak için çalışma başlattı.

Kadının son olarak, tedirgin bir halde yürüyerek gittiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.