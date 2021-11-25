Metroda bıçakla tehdit edilen kadın konuştu
Kadıköy- Tavşantepe metrosunda bıçaklı kişinin tehditler savurduğu kadın açıklamalarda bulundu. 26 yaşındaki Senanur Damgacı, "Tekvandocuyum. Kendime güvendim ama o sırada çok korktuk" dedi.
Kadıköy - Tavşantepe metrosunda bıçaklı kişinin tehditler savurduğu kadın açıklamalarda bulundu. Annesiyle yolculuk ederken bıçaklı kişinin tehdidiyle karşılaştıklarını belirten 26 yaşındaki Senanur Damgacı, "Tekvandocuyum. Kendime güvendim ama o sırada çok korktuk" dedi.
Damgacı, yaşanan olayı şöyle anlattı:
"Önce maskesi kapalı ama burnu hafif açık olan bir kadına laf söyledi. Biz çok aldırış etmedik ve müdahale etmedik duruma. Kadının cildi yaraydı. Kadın, "Cildim yara, nefes alması gerekiyor o yüzden maskeyi biraz indiriyorum. Kusura bakmayın" dedi. Ona rağmen söylenmeye ve saldırmaya devam etti. Ayağa kalkıp küfürler etmeye başladı. Sonrasında ben ayağa kalkıp küfür edemeyeceğini söyledim. Şu anda medyada yayınlanan videolarda hiç kimse yardım etmiyormuş gibi gözüküyor ama aslında birçok insan yardım etmeye çalıştı. Ancak ekmek bıçağın çıkarınca kimse bir şey yapamadı. Araya annem girdi, annemi savurup attı. Ekmek bıçağını çıkarınca hiçbir şey yapamadım. Tek yapacağım annemi korumaktı"
NE OLMUŞTU?
Dün akşam saatlerinde Kadıköy-Tavşantepe seferini gerçekleştiren metroda bulunan bir şahıs, tartıştığı kadına bıçak çekerek hakaretler savurdu. Kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden saldırgan polis tarafından yakalandı.
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