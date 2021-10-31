Silivri'de evli çift, yaşadıkları villada ölü bulundu
Silivri'de evli çift yaşadıkları evde ölü bulundu. Sinan Topçu'nun eşi Servet Topçu'yu silahla öldürdükten sonra intihar ettiği iddia edildi.
Olay, Silivri'ye bağlı Çanta Balaban Mahallesi'nde bulunan 2 katlı villada yaşandı. İddiaya göre silah seslerinin gelmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından silah seslerin geldiği katın kapısı açıldı.
İçeri giren ekipler koca Sinan Topçu ve eşi Servet Topçu'nun yerde cansız bedenleriyle karşılaştı. Koca Topçu'nun eşi Servet Topçu'yu silahla öldürdükten sonra intihar ettiği iddia edildi. Ekiplerin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.
Komşu İbrahim Bal, "İntihar olayı var. Kesin olarak ne olduğunu bilmiyorum. Aralarında daha önceden bir olay olmadı. Silah sesini benzeyen tahta düştü gibi bir ses duyduk." dedi.
Komşu Şerife Polat ise "Çok bir şey bilmiyoruz. Birbirini öldürdüklerini duyduk. Tanıyorduk bizim komşular. Daha önce arasında husumet hiç duymadık. Bir kızı bir oğlu vardı" ifadesini kullandı.
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