Sedat Peker belge paylaştı, Erdoğan Hidayet Uysal'ı görevden aldı

30 Ekim 2021 Cumartesi, 15:34

Organize suç örgütü yöneticiliği suçundan hakkında yakalama kararı çıkarılan Sedat Peker’in, "hakkındaki FETÖ soruşturmasını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun akrabası Sadık Soylu’nun kapattırdığını” iddia ettiği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bürokratı Hidayet Uysal, Erdoğan'ın Resmi gazetede yayımlanan kararıyla görevden alındı.

Organize suç örgütü yöneticiliği suçundan hakkında yakalama kararı çıkarılan Sedat Peker, 23 Mayıs 2021 tarihinde yaptığı sosyal medya paylaşımında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürü Yavuz Erdal Kayapınar ve Yardımcısı Hidayet Uysal’ın hakkındaki “FETÖ soruşturmasının” kapattırıldığını iddia etmişti. Peker, soruşturmayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun akrabası Sadık Soylu’nun kapattırdığını açıklamıştı.

Savcılık kaynaklarından, soruşturmanın 1,5 yıl yürütüldüğü ve yeterli delile ulaşılamadığı için kapatıldığı ifade edilmişti. Peker’in paylaşımındaki Genel Müdür Yardımcısı Uysal, bugün Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile görevden alındı.