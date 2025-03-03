Silivri'de faciadan dönüldü! İETT otobüsüyle yolcu minibüsü çarpıştı: Yaralılar var...
Silivri'de İETT otobüsüyle yolcu minibüsü çarpıştı; kzada 3 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinimn olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Feci kaza saat 10.15 sıralarında Yeni Mahalle General Ali İhsan Caddesinde bulunan durakta yaşandı. Edilen bilgiye göre, 34 HO 1644 plakalı İETT otobüsü yolcu almak için durakta bekleyen 34 TMG 33 plakalı minibüse çarptı.
Çarpmanın etkisiyle minibüs önce kaldırıma çıktı ardından da devrildi. Otobüs ve minibüste maddi hasar meydana gelirken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan minibüs çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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