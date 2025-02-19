Özel Silivri’ye gidecek: Tutuklu 7 ismi ziyaret edecek

Özgür Özel, yarın Silivri Cezaevi'nde Ümit Özdağ, Suat Toktaş, Ahmet Özer, Rıza Akpolat, Can Atalay, Osman Kavala ve Tayfun Kahraman’ı ziyaret edecek-

Özel Silivri’ye gidecek: Tutuklu 7 ismi ziyaret edecek
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ANKA
Yayınlanma: 19.02.2025 - 20:14

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, yarın Silivri Cezaevi'nde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Can Atalay, Osman Kavala ve Tayfun Kahraman’ı ziyaret edecek.


Etiketler: #Özgür Özel #Silivri Cezaevi #ziyaret

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