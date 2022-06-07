Silivri'de feci kaza: Bariyerlere çarpan aracın sürücüsü öldü

İstanbul Silivri'de bir kaza meydana geldi. Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü 22 yaşındaki Hamit Tuluk hayatını kaybetti.

AA
07 Haziran 2022 Salı, 12:09
Silivri'de feci kaza: Bariyerlere çarpan aracın sürücüsü öldü
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İstanbul Silivri'de bariyerlere çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Edirne istikametinde ilerleyen Hamit Tuluk'un kullandığı 34 GN 9008 plakalı hafif ticari araç, Selimpaşa mevkisinde bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan incelemede sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

H.T'nin cenazesi, olay yerindeki incelemenin tamamlanmasının ardından morga götürüldü.


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