Anız dumanı zincirleme kazaya yol açtı: 1'i ağır 10 yaralı

Hatay'da tarlada yakılan anız dumanı nedeniyle 6 araç zincirleme kaza yaptı. Kazada 1'i ağır çok sayıda kişi yaralandı. Jandarma ve polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

DHA
06 Haziran 2022 Pazartesi, 17:35
Anız dumanı zincirleme kazaya yol açtı: 1'i ağır 10 yaralı
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Hatay'ın Hassa ilçesinde tarlada yakılan anız dumanının kapladığı yolda görüş mesafesinin düşmesi sonucu 6 araç birbirine girdi. Kazada, 1'i ağır, 10 kişi yaralandı. 

Kaza, Hassa-Kırıkhan otoyolu Güzelce Jandarma Karakol Komutanlığı yakınlarında meydana geldi.

Tarlada yakılan anız dumanının yoldaki görüş mesafesini düşürmesi sonucu 6 araç zincirleme kazaya karıştı. Otomobil, hafif ticari araç, 3 kamyonet ve tarım işçisi midibüsünün karıştığı kazada 10 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, hastaneye kaldırdı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu kaydedildi. Jandarma ve polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. 


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