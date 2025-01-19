Silivri'de hareketli anlar: Su kuyusuna düşen kişiyi itfaiye kurtardı!
Silivri'de yaklaşık 10 metre derinliği olan su kuyusuna düşen İbrahim C., itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kuzey Marmara Otoyolu Fener mevkisinde dün 22.30 sıralarında yol kenarında bulunan tarlada çalışan 2 arkadaş, işlerinin bitmesiyle yürümeye başladı.
Bir süre sohbet ederek yürüyen arkadaşlardan İbrahim C., üstü açık unutulan yaklaşık 10 metre derinlikteki su kuyusuna düştü. Arkadaşının ihbarı üzerine olay yerinde itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Merdiven yardımıyla kuyuya inen bir itfaiye erinin beline halat bağladığı İbrahim C., kuyudan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Bir süre soğuk havada su dolu kuyuda mahsur kalan İbrahim C., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kontrol için hastaneye kaldırıldı.
KURTARILMA ANI KAMERADA
İtfaiye ekiplerinin kurtarma operasyonunu çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.
Görüntülerde merdiven yardımıyla kuyuya inan bir itfaiye erinin, İbrahim C.'yi halatla belinden bağladığı görülürken diğer itfaiye erlerinin ise nasıl kurtarılacağını anlattığı duyuluyor.
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