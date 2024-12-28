Silivri'de feci kaza... İki kamyon kafa kafaya çarpıştı!
Hafriyat kamyonu ile çöp kamyonu Silivri'de kafa kafaya çarpıştı. Kamyon şoförleri hafif yaralı olarak hastaneye kaldırılırken trafiğe kapanan kara yolu, araçların kaldırılmasının ardından tekrar açıldı.
İstanbul'un Silivri ilçesine bağlı Beyciler Mahallesi'nde saat 12.30 sıralarında bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; seyir halindeki 34 LM 6176 plakalı çöp kamyonu ile ters istikametten gelen 06 DSD 332 plakalı hafriyat kamyonu henüz bilinmeyen bir sebeple kafa kafaya çarpıştı. Kazanın etkisiyle iki kamyonda kara yolundan ağaçlık alana çıktı.
2 KİŞİ YARALANDI
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çöp kamyonu şoförü sıkıştığı kabinden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan iki kamyon şoförü, hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan kara yolu, araçların kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.
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