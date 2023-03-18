Silivri'de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
İstanbul Silivri'de, otomobil ile İETT yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 20.00 sıralarında Alibey Mahallesi otogar kavşağında meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, 34 DRT 599 plakalı İETT yolcu otobüsü ile içerisinde 2 kişinin olduğu 59 ZG 151 plakalı otomobil henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı. Otomobilde sıkışan sürücü ve yolcu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İETT otobüsündeki bir yolcu ise hafif şekilde yaralandı.
Yaralı 3 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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