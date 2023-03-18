Silivri'de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

İstanbul Silivri'de, otomobil ile İETT yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 23:38
Silivri'de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Abone Ol google-news

Kaza, saat 20.00 sıralarında Alibey Mahallesi otogar kavşağında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, 34 DRT 599 plakalı İETT yolcu otobüsü ile içerisinde 2 kişinin olduğu 59 ZG 151 plakalı otomobil henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı. Otomobilde sıkışan sürücü ve yolcu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İETT otobüsündeki bir yolcu ise hafif şekilde yaralandı.

Yaralı 3 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


kaza iett

İlgili Haberler

Hafriyat kamyonu İETT otobüsüne çarptı: Yaralılar var

Hafriyat kamyonu İETT otobüsüne çarptı: Yaralılar var
Sultangazi'de İETT otobüsü bariyerlere çarptı: Yaralılar var

Sultangazi'de İETT otobüsü bariyerlere çarptı: Yaralılar var
Yer Ataşehir... Silahla İETT şoförünü tehdit etmişti: Savcılık talimat verdi

Yer Ataşehir... Silahla İETT şoförünü tehdit etmişti: Savcılık talimat verdi

En Çok Okunan Haberler